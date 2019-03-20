Bakanlarla çektiği fotoğraflarla internet fenomeni oldu

Siirt'e 30 yaşındaki engelli genç, kente gelen Bakanlarla çektiği fotolarla internet fenomeni oldu. Engelli gencin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmek.

Eruh ilçesinde ikamet eden Mehmet Yunus ve Fehime çiftinin 3 engelli çocuğundan biri olan ve kent merkezindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Ramazan Elçiçek, AK Parti'nin hiçbir etkinliğini kaçırmıyor. Siirt'ti ziyaret eden Bakanlarla çekti fotoğraflarla fenomen olmayı başaran Elçiçek, kentin sevgilisi haline geldi. Bir anda kentin en çok aranan kişisi durumuna gelen Elçiçek'in en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmek. Elçiçek, "Cumhurbaşkanım siz Siirtlilerin eniştesisiniz. Ben sizi çok seviyorum, sizi görmek istiyorum. Sizi Siirt'e davet etmek istiyorum. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi.