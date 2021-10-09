Baraj gölüne giren 2 genç kayboldu

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Tulumtaş köyünde sabah saatlerinde Ilısu Barajı göletine giren iki kişi suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, A.B. (21) ve Ö.K (18) isimli şahıslar suya girdikten bir süre sonra kayboldu. Gençlerin sudan çıkmaması üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayı duyan gençlerin yakınlarının baraj gölüne akın etti. Gençlerin bulunması için baraj gölünde çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Van dalgıç ekibinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.