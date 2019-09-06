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Barajda ayağına metal borular düşen işçi yaralandı

Siirt’te barajda çalışan işçi, ayağına metal boruların düşmesi sonucu yaralandı.

Siirt'te barajda çalışan işçi, ayağına metal boruların düşmesi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesi HES baraj alanında meydana geldi. Baraj alanında çalışan Ş.Ö., araçtan indirilen metal boruların ayağına düşmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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