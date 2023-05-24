Belediye ekipleri atıklar nedeniyle tıkanan kanalları temizliyor

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ) son günlerde etkili olan yağışlarla kent merkezinde mazgal ve rögarlara sıkışan atıkları temizliyor. SİSKİ'ye bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıkların temizliği aralıksız devam ediyor. Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin çalışmalarıyla temizleniyor.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaların aralıksız devam etiği belirtildi.