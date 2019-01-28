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Belediyeden refüj çalışması

Siirt Belediyesi kent merkezinde bulunan refüjlerde bakım çalışması başlattı.


Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi kapsamında Aydınlar Caddesinde refüjlerde bakım çalışması başlatıldı. Refüjlerin bakım çalışmalarının kent genelinde devam edeceği belirtildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Çevre düzenlemesi kapsamında ilk etapta refüjlere bakım çalışması başlattık. Çalışmalarımıza hız veriyoruz. Tespit edilen eksiklikler anında gideriliyor. Siirt'i daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.

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