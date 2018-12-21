Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'dan Vali Atik'e ziyaret

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli etkinlik ve toplantılara katılmak üzere Siirt'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Belediye Başkanı Demircan ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Demircan ise, kadim şehir Siirt'te bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vali Atik, ziyaret anısına Demircan'a üzerinde Türk Bayrağı işlemeli Siirt Tiftik battaniyesi hediye etti.