İhlas Haber Ajansı

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Boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt’in Şirvan ilçesinde oyun oynarken boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde oyun oynarken boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde meydana geldi. Evlerinde kardeşiyle oyun oynayan Ömer Faruk Açıkça'nın boğazına şeker kaçtı. Durumu fark eden ailesi tarafından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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