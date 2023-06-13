Bölgeye huzurun gelmesiyle silah sesleri yerini yaban keçilerine bıraktı

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda dronla görüntülendi.

Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından terörün tamamen temizlenmesi ile oluşan huzurla birlikte yıllar sonra silah sesleri yerine kırsalda dolaşan yaban keçilerine bıraktı.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri, Siirt'te sürü halinde gezerken dronla görüntülendi.

Yaban hayatı açısından Pervari ilçe kırsalında yaban keçisi, ayı, kurt, tilki ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kırmızı listede bulunan yaban keçilerinin kesinlikle avlanmaması konusunda avcı ve kaçak avcıları uyaran yetkililer, yaban keçilerinin nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olduklarını ve bu konuda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.