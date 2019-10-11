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Botan çayına giren çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

Siirt’te serinlemek için Botan çayına giren 14 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Siirt'te serinlemek için Botan çayına giren 14 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak suda kayboldu.


Edinilen bilgilere göre olay, Siirt kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Botan çayında meydana geldi. 14 yaşındaki Mahmut Soğunç, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, 112 acil ve UMKE arama çalışmalarına başladı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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