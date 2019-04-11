Botan Çayı'na uçan otomobil sürücüsünün cesedine ulaşıldı

Siirt'te Botan Çayı'na uçan otomobil içinde suda kaybolan sürücü Mehmet Salih Özalp'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Siirt-Eruh karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Eruh'tan Siirt yönüne giden Mehmet Salih Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Botan Çayı'na uçtu. Araçta bulunan Serhat ve Sait Özalp kardeşler kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Baba Mehmet Salih Özalp ise araçla suya kapıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla Mehmet Salih Özalp'ın cesedine ulaşıldı. Mehmet Salih Özalp'ın cesedi Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca kaza yerine gelen kurtarma ekipleri çaydaki aracı vinçle çıkardı.