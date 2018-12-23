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Botan Çayı'nda mahsur kalan atlar kurtarıldı

SİİRT (İHA) – Siirt’in Botan Çayı’nda sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 yılkı atı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

SİİRT (İHA) – Siirt'in Botan Çayı'nda sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 yılkı atı AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, barajdaki su salınımından dolayı aniden suların yükselmesi sonucu Botan Çayı'nda 10 at mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda atları çaydan kurtardı.

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