İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da işlediği suçtan hüküm yiyen zanlı, Siirt'te yakalandı

Bursa’da hırsızlık suçundan toplamda 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, Siirt’te yakalandı.

Bursa'da hırsızlık suçundan toplamda 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, Siirt'te yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa Çocuk İlamat Masasınca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 16 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.T., Siirt'te yakalanarak Batman cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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