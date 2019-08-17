İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Siirt’te bir apartmanın 5.

Siirt'te bir apartmanın 5. katından düşen genç kız ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan evlerinde cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Gülistan Kaya (22) isimli genç kız zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.