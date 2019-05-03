Camide çaldırdığı 700 liralık ayakkabısı için suç duyurusunda bulundu

Siirt'te bugün Çarşı Camii'ne cuma namazı kılmaya giden bir vatandaşın ayakkabısı çalındı. Ayakkabısının değerinin 700 lira olduğunu söyleyen vatandaş suç duyurusunda bulundu.

Siirt Çarşı Camii'nde cuma namazı kılan Osman Kızılkaya'nın ayakkabısı çalındı. Camiye girerken ayakkabılığa koyduğu ayakkabısının olmadığını gören Kızılkaya emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

Ayakkabısının çalınmasından dolayı şaşkınlık içinde olduğunu belirten Osman Kızılkaya, "Bugün kalktığımda sabah, namaz için hazırlık yaptım. Cuma namazına gelirken ayakkabımı ayakkabılıkların oraya bıraktım. Cuma namazından çıktıktan sonra ayakkabımı göremedim. Herkesin gitmesini bekledim. Her yere baktım yine ayakkabımı göremedim. Baktım ki ayakkabım çalınmış, polisi aradım. Kamera kayıtlarında çocuğun yüzü belli ayağına girmediği halde zorla ayağına sokmaya çalıştı ve götürdü ayakkabıyı. Yurt dışından bu ayakkabı bana geldi yaklaşık 700 lira civarında. Çok değer verdiğim arkadaşım tarafından bana getirildi. Cuma namazından beri buradayım. Bir türlü bulamadık ayakkabıyı. Emniyete giderek suç duyurusunda da bulundum. En kısa zamanda ayakkabımın bulunmasını istiyorum” dedi.

Çarşı Cami imamı Nevzat Erdabakoğlu ise "Şimdi belirtmek isterim ki bazen cuma günleri bir iki veya üç Müslüman kardeşimizin ayakkabılarının çalınması gerçekten bizi üzmektedir. Bu olayla ilgili bir haber aldığımızda biz hemen polise haber veriyoruz. Polis kardeşlerimizde camideki kamera kayıtlarını incelemeye geliyor ve gereken işlemleri yapmaktadır. Ancak ibadet için camiye gelen Müslüman kardeşimizin İslam'ın kessin bir şekilde haram kıldığı tasvip etmediği hırsızlık gibi bir olayı yapmasında gerçekten bizi üzmekte yapan kişiye yakışmamakta ve camiye gelen cemaatin tamamını üzmektedir” diye konuştu.