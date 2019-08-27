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Çanakkaleli gençlerden Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret

Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Çanakkale’den Siirt’e gelen gençler, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Çanakkale'den Siirt'e gelen gençler, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.


İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Çanakkale'den Siirt'te gelen 36 öğrenci İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Jandarma Özel Harekat Taburu ve Dadaşlar Şehitliği'ni ziyaret eden öğrencilere, görevli jandarma personeli tarafından komutanlığa bağlı özel maksatlı timler ve zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Konuk öğrenciler, köpek gösterileri ile keyifli dakikalar geçirdi. Ziyaret, konuk öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli hediyeler ve ikramların bulunulması ile sona erdi.


Konuk öğrenciler, daha sonra kentin doğa kültür ve tarihi mekanlarını gezdi.

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