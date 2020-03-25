İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın imdadına ekipler yetişti

Siirt’te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır adlı vatandaşın canı büryan çekince 155 polis hattını arayarak büryan siparişi verdi.

Siirt'te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır adlı vatandaşın canı büryan çekince 155 polis hattını arayarak büryan siparişi verdi. Ekipler de Mehmet amcanın isteğini yerine getirerek büryanı eve teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Afet Evler Mahallesinde yaşayan Mehmet Bakır (67) adlı vatandaş 155 polis hattını arayarak, büryan talebinde bulununca harekete geçen Vefa Destek gurubu vatandaşın ihtiyaçlarını market ve büryan salonundan karşılayarak, konutunda kendisine teslim etti. İsteğinin yerine geldiği için yetkililere teşekkür eden Mehmet Bakı, "Bu hizmeti sunan herkesten Allah razı olsun. Devletin aldığı tedbirlere uyuyoruz, büryan kebabı istedim ve ekipler sağ olsun getirdi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.