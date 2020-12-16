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Canlarını hiçe sayıp uçurumun kenarında halay çektiler

Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş’ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.

Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençlerin halayı, cep telefonu ile kaydedildi.


Siirt'te Botan Çayında yerden 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Ölümle dans eden gençler, taşbaşı üzerinde dakikalarca halay çekerken, tehlikeli anları vatandaşlar cep telefonlarıyla da kaydetti. Gençlerin uçurum kenarında çektikleri halay yürekleri ağza getirirken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

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