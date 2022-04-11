İhlas Haber Ajansı

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Çay ocağını uyuşturucu tezgahı olarak kullanan şahıs tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir çay ocağında yapılan aramada 15 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında arama yaptı. Aramada satışa hazır halde 15 fişek toz esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen şüpheli İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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