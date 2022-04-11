Çay ocağını uyuşturucu tezgahı olarak kullanan şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında arama yaptı. Aramada satışa hazır halde 15 fişek toz esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen şüpheli İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.