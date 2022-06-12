İhlas Haber Ajansı

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Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Siirt’in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları, ekipler tarafından devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları, ekipler tarafından devam ediyor.


İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu.


Bölgeye sevk edilen su altı arama ekipleri, Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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