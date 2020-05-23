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Çayda mahsur kalan leyleğin imdadına vatandaşlar yetişti

Siirt’in Tillo ilçesinde çayda çalılıklar arasında mahsur kalan yavru leylek, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde çayda çalılıklar arasında mahsur kalan yavru leylek, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.


Tillo'ya bağlı Erenler mezrası sakinlerinden Mahsun Beydoğan, mezradan geçen çaydaki çalılıklar arasında bir leylek fak etti. Leyleğin çalılıklar arasında mahsur kaldığını gören Beydoğan, hiç düşünmeden suya girerek leyleğin olduğu bölgeye geldi. Yavru leyleği alan Beydoğan, karaya çıktığında hayvanın yarasının olup olmadığını kontrol etti.


Bir süre hayvanla ilgilenen Beydoğan daha sonra kurtardığı leyleği doğaya bıraktı. Beydoğan'ın davranışı takdir topladı.

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