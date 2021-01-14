İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı

Çin’den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin'den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.


Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşılanmak isteyenler üzerinde, Çin'den getirilen korona virüs aşısı uygulanıyor. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, bugünden itibaren 81 ilde olduğu gibi Siirt'te de görev yapan sağlık çalışanların aşılanmasına başlanacağı, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Vural, "Korona virüs aşılarının üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Kademeli olarak normalleşme için korona virüs aşısını mutlaka yaptırmalıyız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.