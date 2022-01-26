Cips paketi içinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi uygulama noktasında durdurulan otobüste, yolcu konumundaki bir şahıstan cips paketi içerisinde gizlenmiş, daralı ağırlığı 540.14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi.