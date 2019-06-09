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Çobanların yayla yolculukları başladı

Siirt’te çobanlar, baktıkları büyükbaş hayvanları yaylalara çıkarmaya başladı.

Siirt'te çobanlar, baktıkları büyükbaş hayvanları yaylalara çıkarmaya başladı. Yaklaşık bin büyükbaş hayvanın yaylaya çıkış yolculuğu ilginç görüntüler oluşturdu.


Siirt'in Şirvan ilçesinden yaylaya çıkacak olan sürü sahipleri yola koyuldu. Yaklaşık 1 hafta sürecek zorlu yolculuk sırasında büyükbaş hayvan sürüsü zaman zaman karayoluna çıktı. Şirvan yolunu kapatan bin büyükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlardan Cengiz Altuğ, havaların ısınmasıyla beraber yaylaya çıkmak için yola koyulduklarını dile getirdi. Altuğ, “Biz ineklerimizi yaylaya götürüyoruz. Orada onlara bakıyoruz. Sıcaklar bitinceye kadar orada kalacağız” dedi.

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