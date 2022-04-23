Çocuklara tim jandarma çizgi filmiyle jandarmanın tanıtımı yapıldı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, tarafından geleceğimizin teminatı, olan çocuklara 'Tim Jandarma' filmi izlettirilip, jandarma teşkilatının tanıtımı yapıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı çocuklar için hazırlanan seyyar konteyner göreve başladı. Jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve jandarmayı sevdirmek amacıyla hazırlanan "Tim Jandarma" çizgi filmi ulaşılması zor muhtelif köy okulları ve mezralarda ikamet eden çocukların rengarenk dünyasıyla buluştu.

Ayrıca çocuklara 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılarak, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' münasebetiyle çeşitli hediyeler verildi.