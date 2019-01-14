Çocukların kıyasıya mücadeleleri ailelerini heyecanlandırdı

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Tekvando Şampiyonası kıran kırana geçti.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki düzenlenen Tekvando Şampiyonası'na 50'ye yakın sporcu katıldı. Gençler, salon müsabakasında şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların yarışları ailelerini de heyecanlandırdı. Bir yıl içerisinde kat ettiği mesafeyi görmek için oğlunu izlemeye geldiğini belirten Ümit Terzi, “Yaklaşık bir yıldır oğlum tekvando kursuna gelmekte. Sosyal anlamda bizim için çok iyi bir aktivite bu. Bir yıl içerisinde kat ettiğimiz mesafe anlatılmayacak şekilde fazla derecede. Bugün de bütün arkadaşların çocuklarıyla beraber bir turnuva yapılıyor. Bu turnuvada kat ettikleri yol, okuldaki dersleri dahil hepsindeki başarılarını etkileyen bir durum bu. Tabii bugün de burada inşallah çocuğumuz turnuvada birinci olacak, biz de bunu göreceğiz” dedi.

İki yıl boyunca çocuklarla beraber antrenman yaparak maçlara hazırlandıklarını söyleyen Yardımcı Antrenör Nazmiye Dede, “Çocuklarımızı maçlara, Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Şu an da salon turnuvası yapıyoruz. Derece alanlara madalya vereceğiz, çocuklara teşvik amaçlı. Çocuklarla 2 yıldır birlikteyiz. Bu sürede hangi aşamadan hangi aşamaya geldiklerini belirlemek için güzel bir katılım sağlıyoruz. Aileler de çok memnun bu durumdan. Çocuklara da teşvik amaçlı oldu. Sonuçlarımız belli olacak, derece alanlara madalyalarını takdim edeceğiz. Umarım bu Türkiye Şampiyonası'nda da devam eder. Siirt ilimize derece getirmek istiyoruz şampiyonada, hayırlı olsun hepimiz için” diye konuştu.

Çocuklarını izlemeye gelen Mehmet Sontekin ise, “2 çocuğum geliyor buraya, 9 ve 11 yaşlarında. Yaklaşık iki yıldır geliyoruz. Fiziki ve ruhi gelişme bakımında sorarsanız tekvandonun çok faydasını gördük. İnşallah çocuklarımız bugün de meyvesini alırlar” ifadelerini kullandı.