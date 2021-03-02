Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Siirtli öğrenciler okulların yolunu tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı yeni kontrollü normalleşme sürecinin ardından Siirt'te öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yeni kontrollü normalleşme süreci de başladı. bu kapsamda Siirt genelinde bugünden itibaren okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Öğrenciler, uzun bir aranın ardından okullarının yolunu tutmanın sevincini yaşadı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması nedeni ile büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Zeynep Berendoğan adlı öğrenci, arkadaşlarını, öğretmenlerini, sınıfta ders işlemeyi çok özlediğini söyledi. Berendoğan, "Bir buçuk yıldır okul kapalıydı. Online eğitimdeydik. Okulun açılması çok mutlu edici oldu bizim için. Yüz yüze eğitimin başlaması dersler açısından daha verimli olacak ve daha iyi anlayacağız bence. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu müjdeden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Okulunu çok özlediğini dile getiren Gökhan Erbek adlı öğrenci de yüz yüze eğitimle geride kaldıkları konuları en kısa sürede tamamlamayı istediğini söyledi. Erbek, "Uzun bir süredir okul kapalı, yüz yüze eğiteme geçtik. Çok değişik bir duygu. Canlı derslerde çok fazla hocalarımızı takip edemiyorduk. Şimdi yüz yüze eğitimle daha güzel olacak" diye konuştu.