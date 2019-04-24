Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çukurköy ve Üçoyuk köy yolunda dağdan kopan onlarca tonluk kaya parçasının yola düşmesiyle trafikte ulaşım durdu. Araç sürücülerinin haber vermesiyle bölgeye giden Siirt İl Özel İdaresi ekipleri yola düşen dev kaya parçasını temizlemek için çalışma başlattı.

Aşırı yağışlar nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Çukurköy ve Üçoyuk köy yolunda dağdan kopan onlarca ton ağırlığındaki dev kaya parçasının yolu ulaşıma kapattığını belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Abdulmecit İlhan, olayın haber verilmesiyle bölgeye iş makinelerini sevk ettiklerini, 3 saat süren çalışmaların ardından yolu ulaşıma tekrardan açtıklarını söyledi. İlhan, "Bölgede yoğun yağışlar neticesinde dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı. İş makineleri ile yolu ulaşama açtık. Bölgede sık sık heyelanlar meydana geliyor. Meydana gelebilecek heyelan ve dağ yamaçlarında kopabilecek kayalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istiyoruz " dedi.