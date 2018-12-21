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Demircan'a Siirtspor atkısı hediye edildi

Siirtspor taraftarları, temaslarda bulunmak üzere Siirt’e gelen İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı Siirtspor atkısıyla karşıladı.

Siirtspor taraftarları, temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı Siirtspor atkısıyla karşıladı.


Siirt Vakfında düzenlenen programa katılan Demircan'ı karşılayan 1969 Siirtspor Taraftarları Derneği Yönetimi Kuruyu Üyesi Şerafettin Yeşilkök ve bazı taraftarlar üzerinde "Sevdamız Siirtspor" yazılı yanlarında getirdiklerini sarı mavili atkıyı Demircan'a hediye etti. Demircan da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporseverlere teşekkür etti.

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