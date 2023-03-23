Depremzede çocuklar, Siirt belediyesi spor tesislerinde sportif faaliyetlerle buluşuyor

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenerek Hatay Adıyaman, Malatya illerinden gelen ve Siirt'e misafir edilen depremzede çocukları ağırladı.

Belediye spor tesislerinde misafir edilen çocuklara eğitmenler eşliğinde, bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuklar, farklı oyun gruplarında, satranç, okçuluk, dart, masa tenisi ve çeşitli spor aktiviteleri ile beraber vakit geçirdiler.