Derince katliamı ve şehit edilen 22 vatandaş unutulmadı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk 22 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyündeki şehitlikte düzenlenen törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK tarafından Baykan ilçesindeki Derince köyünde katledilen, aralarında 9 aylık Leyla ve 3 yaşındaki Serkan bebeğin de bulunduğu 22 vatandaşı rahmetle andıklarını söyledi. Törenin ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehitliği ziyaret edip, dua etti, katliamda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diledi.