İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev turna balığını gören vatandaşlar telefona sarıldı

Siirt’te yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında olan turna balığı, balıkçılar tarafından yakalandı.

Siirt'te yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında olan turna balığı, balıkçılar tarafından yakalandı. Dev turna balığını gören vatandaşlar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.


Botan Çayı'nda yakalanan dev turna balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü. Son iki günde 3 dev turna balığı yakalanarak semt pazarında balıkçı tezgahında vatandaşların beğenisine sunuldu. Kilosu 40-50 lira arasında satılan dev turna balıklarını gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak fotoğraf çektirdi.


Yakalanan turna balığını tezgahta satışa çıkardıklarını belirten Halil Kezer adlı balık satıcısı, bir buçuk metre uzunluğunda 120 kilogram ağırlığındaki 'Botan' adı verilen dev turna balığını gören bazı vatandaşların şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tezgaha gelip fotoğraf çektirdiklerini söyledi. Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu belirten Kezer, "Baharın gelmesiyle beraber Botan Çayı'nda balık avlanması serbest oldu. 3 tane balık yakaladık turna balıkları. Her bir tanesinin kilosu 110 ile 120 kilogram arasında değişiyor. Çok faydalı bir balık olduğu söyleniyor ki zaten öyle. Kansere, gebe olan kadınlar için çok faydalı olduğu belirtiliyor. Kilosu 40-50 lira arasında değişiyor” dedi.


Hayatında ilk defa böyle bir balık gördüğünü belirten Hasan Yıldız isimli vatandaş, balığın dikkatini çektiğini birkaç kilo alıp evine götüreceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.