Devlet çiftçiye destek verdi, bağ bahçe sebze fidesiyle dolacak

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, proje tutarının yüzde 75'i olan 600 bin TL'si bakanlık bütçesinden, yüzde 25'i olan 200 bin TL'si çiftçi katkı payı olmak üzere toplamda 800 bin TL olan, 268 bin adet sertifikalı fidenin toplam 105 sebze üreticisine teslim ettiklerini dile getirdi.

Siirt'te yaklaşık 7 bin dekar alanda sebze ekimi yapıldığını ifade eden Demirhan, “Projeyle ilimizde toplamda 216 dekar alanda kullanılmak üzere 268 bin adet sertifikalı fide 105 sebze üreticilerimize teslim edilmektedir. Dağıtımı yapılan 63 bin adet domates, 71 bin adet biber ve 134 bin adet patlıcan fidesi sertifikalı f1 tohumlarından üretilmiş, yüksek kalite ve pazar değeri olan çeşitlerden seçilmiştir. Uzun yıllar önce sebze üretim merkezi olan ilimiz tekrar önemli bir sebze üretim merkezi olması için üreticilerimiz ve sektör desteklenecektir. Son yıllarda ilimizde de büyüme trendine girmiş olan seracılık için projelerimiz devam etmektedir” dedi.

Siirt'te tarım ve sebzecilik sevgisini genç nesillere aktarmak adına il milli eğitim müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirten Demirhan, “Bugün dağıtımını yaptığımız sebzecilik fidesi aynı zamanda yeni bir alana da hitap etmektedir. Siirt'e sebzecilik canlanıyor projesiyle üreticilerimiz dışında ülkemize genç nüfus varlığı açısında birinci olan Siirt'e çocuklarımıza toprak sevgisini aşılamak. Gelecekteki nesillerin tarım ile bitki ile bağ kurmasına yardımcı olmak. Gelecekte sebzecilik alanında tamamen dışarıya bağımlı olan Siirt'ten kendine yeten bir Siirt'e ulaşabilmek için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 35 okulumuza 11 bin sebze fidesi dağıtılacaktır. Bu fidelerimiz çocuklara teslim edilecek. Çocuklarımız evlerinde, balkonlarında, bahçelerinde, okulların hobi bahçelerinde üretim yaparak sebzeyi, domatesi, biberi, tarlada ve toprakta izleme ve yetiştirme imkanı bulacaktır” diye konuştu.

Yıllardır çiftçilik yaptığını söyleyen Mehmet Baki Kerimoğlu adlı üretici, devletin vermiş olduğu hibe destekli fideler için yetkililere teşekkür etti. Kerimoğlu, “Devletin desteğiyle fide dağıttılar bana. Yüzde 75 hibeyle fide sahibi olduk. Çok teşekkür ederim yetkililere. Bugün domates, biber ve patlıcan karışık aldım. 4 bin civarlarında fide aldım ben. Çiftçi için üretim güzel bir şey. Çiftçinin desteğe ihtiyacı var. Maliyetler yüksek olduğu için çiftçi kendi cebinden karşılayamıyor. Tarla niyetine 4 dönüm ekeceğim” şeklinde konuştu.

Projeye bir dönüm tarlası için başvurduğunu söyleyen Yusuf Dilek adlı çiftçi ise “Bin 900 adet fide verildi bize yüzde 75 hibeli. Çok iyi oldu. Millet için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu tür projeler çoğalır. Burada üretim çok az. Sebzeler dışarıdan geldiği için de maliyetler yüksek oluyordu. Millet sebzeyi pahalı yiyordu. Şimdi bu proje sayesinde millet sebzeyi daha ucuz yiyecek. Hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.