Devlet desteği ile açtığı fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iş adamı Adil Uyanık, devletten aldığı destek ile birlikte 7 milyon liraya mal olan plastik boru ve lambiri fabrikası açtı. Yatırımını ilçesine yapan Uyanık, 100 kişiye istihdam sağladı.

Siirtli iş adamı Adil Uyanık, yaklaşık 3 yıl önce Kurtalan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde plastik boru ve lambiri fabrikası açtı. Devletten aldığı destek ile birlikte 7 milyon liraya mal olan fabrikasında bölgeye ihraç yapan Uyanık, 100 kişiye de iş imkanı sağladı. Devletin her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirten Uyanık, yatırımcılara kendi bölgelerinde fabrika kurmaları çağrısında bulundu.

“Devlet destek verdikçe daha güzel hizmetler yapacağız”

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Uyanık, bölgeye ekonomi anlamında can kattıklarını söyledi. DİKA ve KOSGEB'den yüzde 50 hibe desteği aldıklarını belirten Uyanık, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Siirt bölgesinde istihdama yönelik yatırımlar yaptığını kaydeden Uyanık, “En büyük gururum kendi yaşadığım bölgeye istihdama yönelik hizmet vermemdir. Allah devletimize zeval vermesin devletimizin bize verdiği destek ve katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da 100 insanımıza istihdam sağladığımız için gururluyuz. Keşke her insan bölgede kazandıklarını kendi bölgesinde yatırım olarak harcasa. Bölgemizde ciddi bir işsizlik var, Allah devletimize zeval vermesin bizlere makine veriyor, destek veriyor, işçi desteği veriyor devletimiz bizlere bu desteği verdikçe bizlerde Allah'ın izni ile daha güzel hizmetler yapacağız” dedi.

“Geri dönüşüm yolu ile hizmet veriyoruz”

Makinelerin bir kısmını geri dönüşüm olarak kullandıklarını kaydeden Uyanık, şöyle devam etti:

“Burada bölgede elde ettiğimiz hurdayı tekrar geri dönüşüme getirip hem maliyette hem de bölgeye ekonomik anlam da ciddi bir katkı yapıyoruz. Bölgemiz gerçekten yatırıma susamış işsizlikten bıkmış insanlarımız var. İnşallah devletimiz bizlere daha fazla destek olduğu sürece çok daha güzel yatırımlar gerçekleştirerek bölgeye hem işsizlik ve hem de imalata yönelik hizmetler yapmaya devam edeceği.”