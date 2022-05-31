Devlet destek verdi Siirt'te susam ve çeltik ekimi yaygınlaştı

Siirt'tin Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü Erenler mezrasında 25 çiftçiye 250 dekar alanda ekilmek üzere 4,5 ton çeltik tohumu ve 15 çiftçiye 150 dekar alanda ekilmek üzere 150 kilogram susam tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)” ve Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Susam Çeltik El Ele Münavebe Projesi” çerçevesinde Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü Erenler mezrasında 25 çiftçiye 250 dekar alanda ekilmek üzere 4,5 ton çeltik tohumu ve 15 çiftçiye 150 dekar alanda ekilmek üzere 150 kilogram susam tohumu dağıtımı yapıldı.

Geleneksel olarak üretimi yaygın yapılan ama uzun yıllardır terk edilen çeltik ve susam yetiştiriciliği son yıllarda Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verdiği tohum desteği ile tekrar canlanıyor. Proje ile il genelinde bu yıl 650 kilogram susam tohumu dağıtılarak 450 dönümde susam, 4,5 ton çeltik tohumu dağıtılarak 250 dönümde çeltik ekimi gerçekleştirilecek. Susam ve çeltik ekiminin yaygınlaştırılması projesi ile 38,5 ton susam, 100 ton çeltik verimi öngörülüyor.

Tillo ilçesi Hatrant köyünde yapılan programa Tillo Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, il ve ilçe müdürlükleri idarecileri, teknik personelleri ve çiftçiler katıldı.