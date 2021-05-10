Devlet destek verdi, Türkiye'nin farklı illerinden sipariş yağmaya başladı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde devletin verdiği destek ile çiftçiler tarafından üretilen 20 milyon sebze fideleri Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine gönderiliyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sera Modernizasyon Projesi ile Siirt'te seracılıkla geçimlerini sağlayan üreticiler devletten aldıkları destekle örtü altı ve tarlada olmak üzere 45 dönüm alanda sebze fidesi yetiştirerek, buradan da Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine 20 milyon sebze fidesi gönderdi.

Yazın fide kışın ise seralarda yeşil soğan, maydanoz, roka gibi yeşillikleri üretip çevre illere gönderdiklerini belirten üreticilerden Cemal Hazar, devletten aldıkları destekle yaz-kış üretim yapıp geçimlerini sağladıklarını söyledi. Hazar, "550 nüfusumuz var. 300'e yakını fidecilikle uğraşıyor. Domates, biber, patlıcan bizim köy 40 milyon fide çıkarıyor. Bu fideleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine biz gönderiyoruz. Hem onlar gelip alıyor buradan hem de biz gönderiyoruz onlara. Sipariş veriyorlar 100 kasa gönder diyorlar bizde her akşam Baykan'da otobüslere veriyoruz gönderiyoruz" dedi.

Ailecek fide üretimi yapıp geçimlerini bununla sağladıklarını belirten Mevlüt Hazar adlı üretici de devletin vermiş olduğu destek ile geçimlerini sağladıklarını söyledi. Seralarda yıl boyunca 3 dönemde farklı ürün aldıklarını dile getiren Hazar, "Bu işle geçiniyoruz. Devletten aldığımız destekle geçiniyoruz. Doğu ve Güneydoğuya gönderiyoruz. Geçimimizi bununla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Devletin vermiş olduğu destekten dolayı 50 civarında aile köyüne geri dönerek tarımsal faaliyet yapmaya başladı.