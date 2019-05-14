Devlet restore etti, bölge turist akınına uğradı

Siirt İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) destekli proje ile modern bir hale getirilen doğa harikası Deliklitaş (Rasıl Hacar), turistlerin en gözde mekanı haline geldi. Ziyaretçilerine Arizona'daymış hissi uyandıran Deliklitaş, son günlerde ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, atıl durumda olan bu doğa harikası Deliklitaş'ın baştan sona bakımlarının yapılarak restore edildiğini ve modern bir hale getirildiğini söyledi. Yerli ve yabancı birçok doğa tutkununun buraya gelerek manzaraya hayran kaldığını ve hatıra fotoğrafı çektirdiğini belirten Canpolat, “Siirt il merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve DİKA tarafından ortaklaşa yapılan proje neticesinde daha önce kullanılmaz halde olan Deliklitaş mesire alanı ciddi bir çalışma yapılarak oranının düzenlenmesi yapılış olup ilimize gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ciddi anlamda ilgi görmektedir. Bu projede emeği geçen DİKA personeli ve kendi personellerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendimi Arizona'daymışım gibi hissettim”

Kendini Arizona'daymış gibi hissettiğini belirten Pembe Hekimoğlu adlı ziyaretçi, bu güzelliğe hayran kaldığını söyledi. Hekimoğlu, “Buranın kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Harika bir şehirde yaşıyorsunuz. İnanılmaz bir güzellik, ben ne hissettim biliyor musunuz şuanda burada Arizona'ya gitmiş gibi hissettim kendimi inanın bana. Muhteşem doğa güzelliği var ve ben buradan diyorum ki arkadaşlar Siirt görülmesi gereken muhteşem yerlerden birisi lütfen gelin ve bu güzelliği doya doya yaşayın” diye konuştu.

Siirt'te böyle doğa harikası manzaranın olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten ziyaretçiler, “Burası huzurlu ve güvenli bir yer. Korkacak hiçbir şey yok. Herkesin gelebileceği bir şekilde herkes gelsin görsün” şeklinde konuştu.

Deliklitaş'ta 8 kamelya 5 seyir terası, bir engelli çocuk oyun alanı, bir çocuk oyun alanı, bir koşu-yürüyüş parkuru, bir fitness alanı, bir büfe, bir mescit ve açık otopark bulunuyor.