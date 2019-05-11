Devletin şefkat eli ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın Ramazan ayında köy ve hane ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Aydın, köy ziyaretleri kapsamında Yakıttepe, Toytepe ve Çayırlı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yakıttepe, Toytepe ve Çayırlı köylerini ziyaret eden Kaymakam Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü A. Hadi Çakır, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Metin Yoğurtçuoğlu ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Metin Karataş ile birlikte köylere yapılacak olan yol, altyapı ve içme suyu durumlarını yerinde inceledi çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Kaymakam Aydın, ayrıca hane ziyaretleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelip sorun ve sıkıntılarını dinledi. İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Ramazan paketleri verildi.

Gittiği her yerde çocuklara oyuncak da dağıtan Kaymakam Aydın; SYDV tarafından merkez ve köylerde tespit edilen dar gelirli ailelere Ramazan ayı boyunca gıda desteğinde bulunacaklarını ifade ederek, "Bugün de köylerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve onlarla beraber Ramazanı yaşamaya çalıştık. Çok güzel bir Ramazan ayı geçiyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan yardımlaşma kültürünü Müslümanlık gereği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz, sosyal devletin gereği olarak üzerine düşen vazifeyi yerine getiriyor" dedi.