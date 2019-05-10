Dicle Elektrik çalışanları iftarda buluştu

Dicle Elektrik tarafından gelenek olarak sürdürülen ve ilki Diyarbakır'da gerçekleştirilen Ramazan buluşmaları Siirt'teki çalışanlara verilen iftar ile devam etti. Şirketin burada görev yapan 500'e yakın personelinin katılımı ile gerçekleşen iftar programına Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Murat Karagüzel de katıldı.

İftar programında çalışanlarla birlikte olabilmek için Siirt'e gelen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, masaları tek tek ziyaret edip çalışanlarla sohbet etti. Şirketin organize ettiği iftar öncesi konuşan Karagüzel, “Ramazan'ın bereket, merhamet ve sevgi ayı olduğunu, şirketimizin gerçekleştirdiği geleneksel iftar buluşmalarına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Ramazan ayı, çalışanlarımız ile birlikte iftar yapınca daha da anlam kazanıyor, daha güzelleşiyor” dedi.

Dicle Elektik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına Genel Müdür Murat Karagüzel'in yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, İnsan Kaynakları ve Teknoloji Başkanı Kürşad Karaman, Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse, Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Şırnak İl Müdürü Murat Horoz ve İdari İşler Müdürü Haydar Özmen de atıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve duaların ardından sona erdi.