Dicle Elektrik, 'Enerji Verimliliği Haftası'nda 700 öğrenciye ulaştı

Her yıl ocak ayının 2'nci haftası kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle bu yıl Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek toplam 700 öğrenciye video ve görseller eşliğinde enerji verimliliğini anlattı.

Müşteri Memnuniyet Merkezi tarafından organize edilen etkinlikle ilçelerdeki birçok köy okulunu ziyaret eden elektrik mühendisleri, öğrencilere "enerji verimliliği nedir, neden enerji verimliliği, Türkiye'de enerji üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları, kaçak elektriğin zararları, elektrik israfı ve evlerde enerji tasarrufu" gibi konularda bilgi aktardı. Dicle Elektrik mühendisleri, anlatılanları büyük bir dikkatle dinleyen öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Siirt İl Müdürü Furkan Zincirkıran, “Bu yıl Enerji Verimliliği Haftası'nda farklı bir etkinlik yaparak köy okullarında okuyan öğrencilerle bir araya gelerek enerji tasarrufu ve enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlattık. Toplamda 700 öğrenciye ulaştık ve oldukça verimli bir etkinlik oldu” dedi.