Dicle elektrik seçim hazırlıklarını gözden geçiriyor

Dicle Elektrik, 31 Mart Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek yerel seçimler sırasında sorumluluk bölgesini oluşturan illerde enerji ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için yaptığı çalışmaları il müdürlerinin başkanlığında gerçekleşen ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı koordinasyon toplantısı Siirt'te yapıldı.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesini oluşturan 61 bin 198 kilometrekarelik alanda elektrik enerjisi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldığını günler öncesinden duyurmuştu. Seçim hazırlıkları kapsamında 453 ekip 347 araç ile bölge genelinde bakım ve onarım çalışması yaptığını duyuran Dicle elektrik, ihtiyaç duyulan yerlere ek trafo tesis ederken, mevcut şebekenin tamamını gerek drone, gerekse de termal kameralardan da yararlanarak elden geçirerek, gerekli bakım ve onarımları yapıldığı belirtildi. Seçim öncesi 186 numaralı Dicle Elektrik Çağrı Merkezi'nde de gerekli tüm tedbirler alındığı ve 24 saat kesintisiz vardiya esasına göre gerekli düzenlemeler yapıldığı, olası arıza ve buna bağlı kesintilere karşı tedbir olarak seçim kurullarının bulunduğu yerlere mobil jeneratörler sevk edildiği belirtildi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta bulunan Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlükleri bünyesinde kurulacak kriz merkezleri için de gerekli hazırlıkların yapıldığı, il müdürleri, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve kriz merkezlerinde görev alacak olan personelleri belirlemek üzere İlçe İşletme yöneticileri ile toplantılar yapıldığı belirtildi.

İlçe işletme şefleri ile bir araya gelen Dicle Elektrik Siirt İl Müdürü Naci Obut, oluşturulan kriz merkezinin 30 Mart sabahından 1 Nisan sabahına kadar 48 saat esasına göre görev yapacaklarını dile getirdi. Obut, "Seçim öncesi aldığımız tedbirleri son kez gözden geçirdik. Hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz. Tüm ekiplerimiz olası arızalara anında müdahale etmek üzere önce belirlenen sorumluluk bölgelerinde teyakkuz halinde bekleyecekler. Olası sorunlara karşı ayrıca mobil jeneratörlerimiz de hazırda bekletilmektedir" dedi.