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Dicle Elektrik, yer altından kaçak hat çekenlere göz açtırmıyor

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yer altı iletim hattına bağlanmış vaziyette 2 eve çekilen kayıt dışı hat tespit edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yer altı iletim hattına bağlanmış vaziyette 2 eve çekilen kayıt dışı hat tespit edildi.


Dicle Elektrik sorumluluk bölgesinde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, diğer abonelerin mağduriyetine sebep olan kayıt dışı gerçekleştirilen tüketimleri engellemeye devam ediyor. Kayıt dışı gerçekleştirilen tüketimleri uydu görüntüleri, dronelar, termal kameralar ve HV darbe gerilim özelliğine sahip güç kablosu test cihazlarıyla tespit edebilen enerji şirketi, bu kez Siirt'in Kurtalan ilçesinde yer altından çekilen iki ayrı harici hat tespit etti.



Kaçak hattı test cihazı buldu


3K olarak da bilinen Kayıpsız Kesintisiz Kaliteli Enerji Projesi kapsamında bulunan ilçenin Garzan Mahallesinde vatandaşlar, sık sık elektriklerin kesilmesinden şikayet ederek Dicle Elektrik'ten bunun sebebinin araştırılmasını istedi. Bunun üzerine ekipler arıza yaşanan yerlerde teknolojik imkanlardan yararlanarak kayıt dışı kullanım olup olmadığını araştırmaya başladı. Mahallede yaşanan ve iki baks pano arasındaki iletim kablosunun patlamasına neden olan arıza üzerine, test cihazı ile yer altı iletim hattındaki anormallik kısa sürede tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından gerçekleştirilen kazı sonucunda baks panolar arasında enerji iletimini sağlayan kabloya bağlanmış vaziyette iki ayrı eve giden harici bağlantılar belirlendi. Bunun üzerine ekipler, gerekli tutanakları tutarak, mevcut durumu görüntüledikten sonra harici bağlantıları iptal etti ve yer altı kablosunu onardı. Yapılan çalışmanın ardından enerji verilen mahallede son dönemde kayıt dışı tüketimden dolayı yaşanan arızalar sona ererken, kesintisiz enerji alan vatandaşlar Dicle Elektrik'e teşekkür etti.


Dicle Elektrik avukatları yer altı kablosuna usulsüz biçimde bağlantı yapmak suretiyle kayıt dışı elektrik kullanan aboneler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut da "Kayıt dışı tüketimleri artık teknolojik imkanlar sayesinde çok daha rahat tespit edebiliyoruz. Vatandaşları cezai durumla karşı karşıya kalmamaları için bu tür yasa dışı yollara başvurmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

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