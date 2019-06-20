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Dicle Elektrik'te İSG denetimi yapıldı

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Siirt İl Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi sürüyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Siirt İl Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi sürüyor.


DEDAŞ İl Müdürü Naci Obut, beraberinde Sistem İşletme Yöneticisi Raci Nar, İSG uzmanı Metin Atak ve Şehir Arıza Sorumlusu Sabahattin Yıldız ile yüksek gerilim hattında çalışan personeli sahada denetledi. Yapılan denetim sırasında ekiplerin İSG kurallarına sıkı sıkıya uyduğunu belirten Obut, ekipteki çalışanları tek tek kutlayarak bu şekilde kurallara uygun çalışmaya devam etmelerini istedi.


Obut, saha çalışanlarının yapılan uyarılar ve verilen İSG eğitimlerine uyduğunu ve bunu denetim sırasında kendi gözleri ile görmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.


Kurallara uygun çalışan personel ödüllendirildi.

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