Dicle Elektrik'te İSG günleri sona erdi

Dicle Elektrik tarafından dağıtım bölgesini oluşturan 6 ilde gerçekleştirilen genişletilmiş il İş Sağlığı Güvenliği (İSG) kurulu toplantıları Siirt'te gerçekleştirilen toplantı ile sona erdi. Siirt'teki toplantıya yeni iş kazalarının yaşanmaması için neler yapılabileceği ele alınırken, İSG uzmanları ise eğitimlerde anlatılan konuların sahada uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

Toplantıya Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Siirt İl Müdürü Naci Obut, İdari İşler Müdürü Haydar Özmen ile konuyla ilgili birimlerin yöneticileri ve personeller katıldı. İş kazalarında yaşamını yitirenler için dua okunmasıyla başlanan kurul toplantısının açış konuşmasını yapan İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, en tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet gösterdiklerine dikkat çekerek, özelleştirme sürecinde yaşanan iş kazalarının analizini yaptı.

Daha sonra konuşan Siirt İl Müdürü Naci Obut ise saha çalışanlarının iş disiplininden kesinlikle taviz vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Obut, yerinde eğitim ve planlı çalışma konularının önemine de değindi.

Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas ise, çalışanların can güvenliğini belki de kendilerinden fazla düşündüklerini, bu konuda eğitim gibi denetimlerin de artırılacağını söyledi.

"Daha iyi olmak zorundayız"

Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman da İSG konusunda eğitimin son derece önemli olduğuna dikkat çekti ve Diyarbakır ile Şanlıurfa'da eğitim merkezleri kurulacağını açıkladı.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel ise, iş kazalarının tamamen önlenebilmesi için herkese görevler düştüğünü belirterek, "İş güvenliği için verilen araç ve gereçlerin kullanımı çok önemlidir. Sahada çalışan her personel bunları kullanmalı ve bir birlerini uyarmalıdırlar. Saha personeli bir birlerinden de sorumludurlar. İş güvenliği denetimlerini daha da sıklaştırılacağız. Sevindirici olan şudur ki İSG konusunda düne göre bu gün daha iyi durumdayız, yarın ise daha iyi olmak zorundayız” dedi.