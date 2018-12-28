Sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yaklaşık bir milyon 800 bin abonesine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için çalışan Dicle Elektrik'te kış mesaisi başladı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Siirt'in Pervari ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kopan iletim hatları, zorlu bir çalışma sonunda yenilendi.

Yurdun diğer kesimlerinde olduğu gibi Güneydoğu'da da kar yağışı etkili olmaya başladı. Siirt'in Pervari ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aşarken, karla birlikte esen şiddetli rüzgar enerji iletim hatlarına zarar verebiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki gece Pervari ilçesine bağlı 11 köy ile 5 mezraya enerji sağlayan Doğan Gurubu enerji nakil hattında kopma yaşandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle sabahı bekleyen ve günün ilk ışıkları ile birlikte yola koyulan Dicle Elektrik Dağıtım arıza onarım bakım ekipleri, eksi 5 derecede 2 metre kara rağmen zorlu bir çalışma yaparak, söz konusu hattı yeniledi. Onarım çalışmasının ardından 11 köy ve 5 mezraya yeniden elektrik enerjisi verildi.

Ekipler 24 saat göreve hazır bekliyor

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, Pervari'nin Doğan mevkiinde kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisi ile ‘3/0 ENH' olarak isimlendirilen iletim hattındaki bazı kabloların koptuğunu belirterek, “Bu durumdan 11 köy ve 5 mezramız olumsuz etkilendi. Arızayı haber alır almaz 12 personelden oluşan 3 ekibimizi buraya yönlendirdik. Oldukça zorlu koşullara rağmen ekiplerimiz arızanın yaşandığı yere ulaşarak gerekli onarımları yaptılar. Kış nedeniyle arıza onarım ve bakım ekiplerimiz günün 24 saati oluşan arızalara en kısa sürede müdahale etmek üzere göreve hazır durumda beklemektedirler” dedi.