Dicle Elektrik'ten Siirt'e 7 milyon 300 bin liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından Siirt'te başlatılan elektrik şebekesinin yer altına alınması çalışmaları devam ediyor. 7 milyon 300 bin liraya mal olacak yatırım ile 8 mahalledeki elektrik şebekesinin yer altına alınması hedefleniyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılı yatırım programı kapsamında başlatılan çalışmalarda Dumlupınar, Batı, Ülkü, Tınaztepe, Çal, Afet Evleri, Doğan ve Evren mahallelerinde yaşayan 5 bin 220 abone yararlanacak. Söz konusu mahallelerde 1990'lı yıllarda tesis edilen demir direk ve havai iletkenli eski şebekenin ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım, mevcut şebekeyi kaldırıp, eski şebekenin yerine çok daha modern ve güvenli bir yer altı şebekesi kuracak.

Çalışmalarına başlanan 7 milyon 300 bin liralık yatırım ile gerçekleştirilecek yer altı şebekesi sayesinde 8 mahalledeki abonelerine artık çok daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebileceklerini belirten Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, "Yaklaşık 30 yıllık olan bu şebekeler artık yer yer tehlike arz etmeye başlamıştı. Sık sık yaşanan kesintiler enerji kalitesini düşürürken, hem bizi, hem de abonelerimizi zor duruma sokabiliyordu. Şimdi gerçekleştirmekte olduğumuz günün şartlarına uzun süre rahatlıkla yanıt verecek bu yatırım ile tüm bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.