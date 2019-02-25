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DİKA'dan Siirt turizmine proje desteği

Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ekonomik altyapının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı’na (DİKA) sunulan ‘Siirt’in soyut ve somut kültür mirası ile tabiat varlıkları envanteri projesi’ hayata geçiriliyor.

Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ekonomik altyapının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunulan ‘Siirt'in soyut ve somut kültür mirası ile tabiat varlıkları envanteri projesi' hayata geçiriliyor.


Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından DİKA'ya sunulan ‘Siirt'in soyut ve somut kültür mirası ile tabiat varlıkları envanteri projesi' başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesi Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu ile DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı.


Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu proje ile ajans bölgesindeki dört ilden biri olan Siirt'in turizm açısından büyük öneme sahip olan kültür mirası ile tabiat varlıkları envanterinin bilimsel ve güncel olarak ortaya konulacağını söyledi. Ajans olarak buradaki önceliklerinin, bölgenin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı projelerinin desteklenmesi olduğunu belirten Altındağ, "Siirt konum itibariyle Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının kesiştiği önemli bir noktada yer almaktadır. Farklı kültürel, doğal ve coğrafi özellikleri nedeniyle birçok yönden keşfedilmemiş cevherleri barındırmaktadır. Ayrıca inanç turizmi açısından yerli turistler tarafından oldukça rağbet görmektedir. Bu projeyle Siirt il ve ilçelerindeki soyut, somut kültür varlıkları ile doğal güzelliklerin yerinde incelenerek tespitinin yapılması ve bunların bilimsel veriler ışığında yorumlanması sonucunda bir yayın ortaya çıkarılacaktır" dedi.


Toplam bütçesi 813 bin lira olan projenin 610 bin lirası ajans tarafından karşılanacak.

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