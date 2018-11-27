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DİKA'dan Tillo'ya 529 bin TL'lik turizm yatırımı

SİİRT (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan Şeyh El Hazin Türbesi için geliştirilen proje için 529 bin 129 TL’lik kaynak ayırdı.

SİİRT (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan Şeyh El Hazin Türbesi için geliştirilen proje için 529 bin 129 TL'lik kaynak ayırdı.


Ulusal ve bölgesel kalkınma plan ve stratejilerin uygulanmasını sağlayacak faaliyet ve projelere destek olan DİKA, 2018 yılı için bölgenin kalkınmasını güçlendirmek adına paydaşlarıyla katılım sağladığı çeşitli toplantılar, istişareler ve çalıştaylar neticesinde “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” amaçlı Mali Destek Programı hazırladı. Bu destek programı kapsamında Tillo ilçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin “Şeyh El Hazin Türbesinin İnanç Turizmi” projesi için ayrılan kaynağın 529 bin 129 TL olduğu belirtildi.



Turizm ağırlıklı projeler


Şehirde sağlanan huzur ve kabul gören turizm ağırlıklı projelerle ilimizde turist sayısında artışın sağlanacağını belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, 12 bin yıllık kadim şehirde sağlanan huzurun yanı sıra kendilerinin de önemli etkinlikler ile şehrin ismini duyurduklarını söyledi. Uslu, hızla gelişen turizm sektöründen Siirt'in Tillo ilçesinde yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi. Uslu, “İlimiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihsel dokusu ve kültürel zenginlikleri, bereketli toprakları, konuksever insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, turizmin çeşitlendirilmesi ve çoğaltılması ilimize değer katacaktır. DİKA tarafından turizm ağırlıklı başarılı görülen Tillo ilçemizdeki projenin toplam değeri 529 bin 129 TL'dir” dedi.

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