Diş doktoru uyardı: "İftarda ve sahurda mutlaka dişlerinizi fırçalayın"

Ömer Tatlı, vatandaşları uyararak Ramazan ayında ağız ve diş temizliğinin ihmal edilmesi durumunda susuz kalan vücudun diş çürüğüne neden olabileceğini belirtti.

Siirt'te yıllardır diş doktorluğu yapan Dt. Ömer Tatlı, ramazan ayında ağız ve diş temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini, ihmal edildiği takdirde susuz kalan vücudun diş çürüğüne ve ağız kokusuna neden olabileceğini ve bu konuda vatandaşların uyarıları dikkate almaları gerektiğini söyledi. Ramazan ayında vücut susuz kaldığı için tükürük salgısının çok az salgılandığını dile getiren Dt. Tatlı, tükürük azlığından dolayı ağızda asidik bir ortamın oluştuğunu ve bu asidik ortamın diş çürüğünü artırdığını ifade etti. Dt. Tatlı, “Ramazan ayına başlamadan önce mutlaka dişle ilgili varsa eski protezlerin yenilenmesi veya bakımlarının yapılması dolgularının yenilenmesi çürüklerin temizlenmesi lazım. Ramazan ayında da yine rutinde olduğumuz gibi günde iki defa fırçalamayı ihmal etmemiz lazım. Ramazan ayında iki öğünümüz var. İftar ve sahur. İftar ve sahurda da biz maalesef asitli tatlı yiyecekler yediğimiz için bunlar çürüğün oluşma riskini artırır. O yüzden ramazanda da iftar ve sahurdan hemen sonra diş fırçalamasına çok özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle sahurda yatmadan önce dil temizliğini varsa protezlerin temizliğini çok iyi yapmamız gerekiyor” dedi.

“Ağız kokusuna dikkat edelim”

Ramazan ayında bir diğer sıkıntının da uzun süre susuzluğa bağlı olarak ağız da ağız kokusunun oluştuğunu ifade eden Dt Tatlı, “Ağız kokusuna ramazanda çok sık rastladığımız bir problemdir. Ramazan ayında bizi tok tutsun diye sahurda yediğimi peynir, süt, yumurta gibi yiyecekler ağız kuruluğuna neden olabiliyor. Bununla birlikte uzun süre susuz kalmak yine tükürük kuruluğundan dolayı ağız kokusuna neden olunabiliyor. Bunu ağız bakım gargaralarıyla özellikle alkolsüz florlu ağız bakım gargaralarıyla çünkü florlu olan ağız bakım gargaralarında çürüğü de engellemiş oluyoruz. Bu tür ağız bakım sularıyla ağız kokusunu önleyebiliriz. Fırçalamayı kesinlikle ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.