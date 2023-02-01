Doğum sancısı tutan kadın kar nedeniyle 3 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde rahatsızlanan Faber Akagündüz, 112 Acil Servisi ve Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince 3 saat sonra İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde yaşayan 35 yaşındaki Faber Akagündüz, doğum sancıları başlayınca yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Kardan yolu kapalı olan Ormanlı köyünde bulunan Akagündüz, yaklaşık üç saatlik çalışma sonucu ambulansla Şirvan İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Akagündüz, hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma çalışmalara aralıksız devam ediyor.