İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Donmak üzere olan keçiler ekiplerce kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.



Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.


Sürücü, kendilerini ve hayvanlarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.